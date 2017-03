Những vụ án mạng đau lòng ở vùng cao

Chém người để "rửa nhục"

Ngày 23/1/2008, tại nóc Tu Gia, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, diễn ra cuộc họp để giải quyết vấn đề "bắt phạt" đối với Hồ Văn Nấp (19 tuổi, dân tộc Ca Dong, trú nóc Tu Gia) vì ông Hồ Văn Nút (61 tuổi) - Trưởng nóc Tu Gia cho rằng, Nấp đã quan hệ bất chính với chị Hồ Thị Gia (23 tuổi, trú ở nóc Tu Gia), do vậy đứa con mà chị Gia mới sinh là con của Nấp. Nhưng Nấp không thừa nhận chuyện đó và đã không tham dự cuộc họp này.

Chân dung Pơloong BLô lúc còn sống.

Hồ Văn Nấp cho là mình bị Trưởng nóc sỉ nhục, do vậy đến 19h30' cùng ngày, Nấp đã đến nhà anh Lê Văn Hiền (26 tuổi, trú cùng thôn, là con ruột ông Nút). Tại đây Nấp đã dùng rựa chém anh Hiền.

Sau khi gây thương tích cho anh Hiền, Nấp tiếp tục đến nhà chị Hồ Thị Gia và Hồ Thị Di (28 tuổi, hai người này là chị em ruột, ở chung một nhà - PV), thấy Di đang ngồi bên bếp lửa, tay bồng đứa con nhỏ của Gia mới sinh, Nấp tiến đến tiếp tục sát hại chị Di và chị Gia. Không dừng lại, Nấp đã đến nhà ông Trưởng nóc Hồ Văn Nút. Thấy ông Nút đang nằm ngủ một mình tại nhà dưới, Nấp đã dùng đá đập vào mặt ông rồi chạy trốn vào rừng.

4 ngày sau, lúc 8h30' ngày 27/1/2008, Nấp lại xuất hiện tại nóc Tu Gia và tiếp tục gây thương tích cho 3 phụ nữ khác là các chị Hồ Thị Đoàng (25 tuổi); Hồ Thị Năm (23 tuổi) và Hồ Thị Xếp (20 tuổi)… Đồng thời Nấp đã quay trở lại nhà Trưởng nóc Hồ Văn Nút để "rửa nhục", tuy nhiên hắn đã không gặp được ông Nút mà lại trút cơn giận dữ lên 2 con ông Nút là cháu Hồ Thị Viên (12 tuổi) và cháu Hồ Văn Khiềng (5 tuổi)… Sau khi gây nên hàng loạt vụ chém người chỉ vì để "rửa nhục" Nấp đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đã ra quyết định truy nã đối với Hồ Văn Nấp.

Đang trong quá trình điều tra vụ án và truy nã đối tượng thì vào ngày 12/3/2008, một số người dân của thôn 1 đi rừng đã phát hiện Hồ Văn Nấp và Hồ Thị Lai (người yêu của Nấp) đã treo cổ tại khu vực suối nước Bàu (thuộc thôn 1, xã Trà Tập)…

Bực tức với vợ… gây án

10h30' ngày 18/2/2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo của Công an huyện Nam Giang, tại thôn Côn Zốt (xã La êê, huyện Nam Giang, giáp biên giới Việt - Lào) xảy ra vụ giết người làm chết 1 người và bị thương 2 người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của phòng gồm Trung tá Ngô Quốc Ánh cùng Trung úy Lưu Phước Nguyên tức tốc lên đường.

Đến nơi, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an huyện Nam Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, dựng lại quá trình vụ việc xảy ra.

Theo điều tra của các trinh sát thì, khoảng 21h ngày 17/2, Pơloong BLô (24 tuổi, dân tộc Cơ Tu) do phật ý, bực tức với vợ là Coor Nhói (23 tuổi, trú thôn Côn Zốt, xã La êê) nên đã dùng dao đâm vợ. Chị Nhói đã vùng thoát được ra ngoài để kêu cứu. Pơloong BLô trút bực tức lên cậu con trai nhỏ, rồi trốn vào rừng. Đến 7h ngày 18/2, những người dân đi truy tìm, vây bắt BLô thì phát hiện BLô đã treo cổ chết tại khu vực A Đía (thuộc thôn Côn Zốt)…

Vụ việc mới đây nhất, ngày 5/7/2010, hai vợ chồng A Lướng (25 tuổi, dân tộc Xê Đăng) và Hồ Thị Bé (tên gọi khác là Y Bé, 25 tuổi) cùng con gái là Y Bảo (2 tuổi, cùng trú nóc Cô Sia 1 (xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đưa nhau về thăm quê ngoại tại thôn 4 (xã Trà Nam, Nam Trà My, Quảng Nam).

Đến sáng 8/5, hai vợ chồng A Lướng cùng con trở về, A Lướng cõng con đi trước, Y Bé đi sau, khi cách nhà cha của Y Bé khoảng 200m thì Y Lướng dùng dây rừng treo cổ cháu Y Bảo. Sau khi cháu Y Bảo chết, Y Lướng tiếp tục lấy dây rừng treo cổ tự vẫn, dây rừng bị đứt nên Y Lướng rơi xuống đất bất tỉnh. Lúc này Y Bé đi đến phát hiện sự việc đã chạy về thôn 4 báo tin cho dân làng. Sau đó Y Lướng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ra viện, trưa 14/7, Y Lướng đã đến Công an huyện Nam Trà My đầu thú. Theo lời khai của Y Lướng, nguyên nhân dẫn đến hành động trên do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. "Nó về nhà cha mẹ chơi hai ngày rồi, đến ngày thứ ba mình bảo nó về, nó không chịu về còn muốn ở chơi thêm. Rồi mình với nó cãi nhau, mình cõng con về trước, trên đường về thấy bực trong người nên giết đứa nhỏ để hả giận".

Được biết, nơi vùng cao đại ngàn Trường Sơn tỉnh Quảng Nam, người dân tộc thiểu số chiếm đa số. Cuộc sống của họ thường lầm lũi, vất vả suốt năm bên nương rẫy. Do đời sống khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, người dân dễ nảy sinh những suy nghĩa tiêu cực. Mong sao chính quyền địa phương quan tâm phát hiện kịp thời các mâu thuẫn trong lòng bản để ngăn chặn không để xảy ra những vụ án đau lòng.





Theo An Khang - Hoàng Tân (CAND)