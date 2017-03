Những vụ án rúng động của giang hồ đất Cảng

Một ngày đầu năm nay, người dân Hải Phòng bàng hoàng trước cái chết của binh nhất Đỗ Đăng Long, thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) Công an Hải Phòng. Anh Long mặc áo giáp chống đạn trong lúc truy đuổi người vi phạm giao thông nhưng do bị bắn trả trúng chỗ hiểm, binh nhất này đã hy sinh.

Rạng sáng 2/1, anh Long cùng đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Xi Măng, quận Hồng Bàng, phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã hiệu lệnh dừng kiểm tra. Hai người này không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Kẻ bắn chết binh nhất Long bị bắt giữ sau gần 3 giờ gây án.

Lúc đó, binh nhất Long lái xe chở thượng sĩ Nguyễn Phú Kiên (21 tuổi) phóng đuổi theo. Khi đến giữa cầu Bính, gã thanh niên ngồi sau bất ngờ rút súng nã đạn về phía hai cảnh sát. Anh Long mặc dù mặc áo giáp nhưng vẫn bị trúng 30 viện đạn chì vào người và tử vong sau đó.

Gần 3 tiếng sau, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm là Đỗ Văn Sơn (27 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, đang bị truy nã về tội giết người và cố ý gây thương tích) và Hoàng Văn Nam (25 tuổi, ở Quảng Ninh, có 2 tiền án). Nhóm này tàng trữ một súng K59, súng bắn đạn hoa cải cùng nhiều viên đạn các loại.

Mấy ngày sau, một vụ bắn súng vào người thi hành công vụ lại xảy ra ở Hải Phòng. Ngày 5/1, trong khi làm nhiệm vụ giải tỏa, cưỡng chế khu đất rộng 50ha đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi ven của gia đình Đào Văn Vươn (52 tuổi, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng), 4 cảnh sát và 2 cán bộ huyện đội bị trọng thương.

Thượng sĩ Đỗ Xuân Trường, người bị dính chùm đạn hoa cải vào mắt và tay. Ảnh: Việt Dũng.

Hơn 100 cảnh sát, cán bộ huyện đội được trang bị các dụng cụ hỗ trợ, áo giáp, thiết bị dò mìn tiếp cận hiện trường. Trước khi lực lượng chức năng có mặt, ông Vươn cùng một số người khác đã tạo ra 3 “cửa ải” để chống đối. Cửa ngoài cùng, ông này đặt nhiều bình gas lớn, gắn kíp nổ phía dưới, xung quanh rải nhiều rơm.

Khi thấy cảnh sát, những người cố thủ bên trong căn nhà đã cho kíp mìn phát nổ. Các bình gas tung lên cả chục mét nhưng may mắn không phát nổ. Trong khi các mũi cảnh sát vẫn tiến về phía căn nhà của những kẻ tử thủ, Vươn và những người bên trong nã đạn liên tiếp nhằm chống đối. 4 cảnh sát, trong đó có đại úy Vũ Anh Tuấn (quyền đội trưởng cảnh sát ma túy huyện Tiên Lãng) và thượng sĩ Đỗ Xuân Trường (cảnh sát ma túy) bị đạn găm vào tay, mắt và cổ.

Ông Vươn và một số nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ. Trong khi điều trị ở Viện mắt Trung ương, thượng sĩ Đỗ Xuân Trường cho biết, dù biết công việc nguy hiểm nhưng anh vẫn luôn mong hết mình phục vụ cho cuộc sống bình yên. Chưa được phẫu thuật để lấy đạn còn nằm trong vùng mắt, anh nóng lòng được về đơn vị, và chuẩn bị cho đám cưới với người bạn gái lâu năm.

Không chỉ gây án ở Hải Phòng, nhiều giang hồ đất Cảng còn tỏa đi các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Chúng tham gia các “hợp đồng” đòi nợ thuê cho đối tác. Nhằm uy hiếp con nợ, họ mang theo súng, truy sát người trên phố.

Giang hồ cộm cán đất Cảng Trần Quang Việt.

Một ngày cuối tháng 7/2011, anh Quốc (quận Tân Bình, TP HCM) vừa dắt xe ra khỏi nhà, đã thấy hai thanh niên đứng chờ sẵn trước cửa. Thấy anh, gã ngồi sau xe máy của đồng bọn rút súng định bắn nhưng anh Quốc phóng xe chạy thoát.

Anh Quốc xác định, kẻ cầm súng định bắn mình là một người tên Việt, vì anh ta là đồng hương và từng gặp nhau nhiều lần. Anh Quốc cho biết, trước đó có làm ăn với một đối tác và người này đang nợ mình 8 tỷ đồng. Liên tục đòi nhưng không được, anh Quốc còn bị truy sát và may mắn thoát chết.

Sau đó, Phòng truy nã Công an TP HCM đã bắt giữ kẻ truy sát anh Quốc là Trần Quang Việt (37 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng), nghi phạm giết người, bị công an Hải Phòng truy nã toàn quốc. Cảnh sát thu giữ từ người đàn ông này một khẩu súng Rulo cùng 6 viên đạn

Việt là giang hồ cộm cán tại đất Cảng, đi đến đâu cũng luôn mang theo người “hàng nóng” và sẵn sàng nã đạn vào bất cứ ai gây hấn với hắn. Tối 14/9/2010, anh đã bắn vào ngực đối thủ ở Hải Phòng do tranh giành địa bàn bảo kê, khiến người này trọng thương.

Gây án xong, Việt trốn vào TP HCM và sử dụng chứng minh nhân dân giả. Tại đất Sài thành, Việt tung hoành với “nghề” cá độ bóng đá, đòi nợ thuê và nhận giết người theo đơn đặt hàng. Anh ta “cặp kè” với một giang hồ đồng hương là Vũ Văn Hùng, nghi phạm bị truy nã đặc biệt về tội giết người.

Định và Viển tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Hoàng Việt.

Cùng trong tháng 7/2011, cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ hai người đàn ông Trương Văn Định (tức Định "Ngộ", 38 tuổi) và Nguyễn Văn Viển (39 tuổi), về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Định và Viển theo đơn đặt hàng của một giám đốc đã đến nhà chị Linh (ở phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) để đòi nợ.

Ngày 28/7, thực hiện "hợp đồng đòi nợ thuê", hai người đến nhà chị Linh dọa nạt, buộc người phụ nữ này phải đưa 100 triệu đồng, viết giấy vay nợ. Nguyên do chị Linh ký hợp đồng bốc dỡ đất đá tại mỏ than Hà Tu (Quảng Ninh) với một doanh nghiệp tư nhân ở Hải Phòng... Do phía đối tác không thực hiện đúng cam kết, đòi hủy hợp đồng nên công ty của chị Linh không hoàn lại tiền đặt cọc 85 triệu đồng.

Theo Hoàng Việt (VNE)