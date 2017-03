Những vụ bắt cóc ly kỳ ở Sài Gòn

Cha chặn đường mẹ, bắt cóc con ruột

Chiều 31.3, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho biết, hiện đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM truy lùng băng nhóm chiếm đoạt trẻ em trái phép vừa xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu tổ chức vụ bắt cóc là Nguyễn Quốc Luật (39 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng). Hiện Luật đang bị cảnh sát truy lùng về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 26.3, Luật cùng đồng phạm đến trước cổng trường mầm non Nam Sài Gòn, nằm trên đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM để chờ gây án. Lúc này, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (37 tuổi, ngụ quận 4, tạm trú quận 7, TPHCM) đến trường để đón con gái là cháu Nguyễn Bình An (5 tuổi). Khi chị Hằng vừa điều khiển xe gắn máy chở con ra khỏi cổng Trường mầm non Nam Sài Gòn, thì bất ngờ bị 4 đối tượng lạ mặt (do Luật tổ chức) điều khiển xe gắn máy đuổi theo và ép chặn xe. Chị Hằng chưa kịp trấn tĩnh thì nhóm đối tượng nói chặn xe để hỏi thăm, rồi bất ngờ lao vào bắt cháu An đưa lên xe của bọn chúng và rồ ga tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, chị Hằng đã trình báo công an. Ban chỉ huy Công an quận 7 lập tức giao cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc. Sau khi xác minh thì được biết, người chủ mưu bắt cháu An chính là Nguyễn Quốc Luật. Theo lời khai của chị Hằng, Luật chính là cha ruột của bé An. Trước đây, Luật và chị Hằng sống chung như vợ chồng và sinh ra cháu An. Vì mâu thuẫn trong cuộc sống, hai người chia tay, chị Hằng nuôi cháu An. Tuy nhiên, Luật cũng muốn đưa cháu An về chăm sóc. Bắt nguồn từ tình thương con, Luật đã thực hiện một hành vi trái pháp luật là tổ chức chiếm đoạt cháu An - chính là con đẻ của mình - từ tay chị Hằng.

Mẹ kéo băng nhóm bắt cóc… con

Huỳnh Thị Bích Vân và Lê Thanh Trung (cùng SN 1983, ngụ số 32, đường 47, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) kết hôn và sinh cháu Lê Huỳnh Thục Ni vào năm 2010. Ngày 22.5.2014, Vân và Trung ly dị, cháu Ni được tòa án giao cho anh Trung nuôi dưỡng. Khoảng đầu tháng 10.2014, anh Trung gửi con cho chị Lê Thị Thanh Thanh (SN 1977, ngụ quận Thủ Đức) chăm sóc giúp vì bận đi làm. Trong thời gian cháu Ni ở với chị Thanh, Vân đến thăm con và xảy ra mâu thuẫn. Đến khuya 12.10.2014, Vân mang sự việc này kể với bạn trai là Lê Minh Hiếu (SN 1992, ngụ ấp Hòa Tân, xã Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) và cùng bàn bạc kế hoạch bắt cháu Ni về nuôi. Đến 22h ngày 15.10.2014, Vân gọi điện cho em ruột là Huỳnh Văn Hiển (SN 1995) đi bắt cháu Ni cùng Vân và Hiếu.

Khi nhận điện thoại của Vân, Hiển đang ngồi ăn nhậu với Nguyễn Thị Thanh Trà (SN 1993, ngụ ấp 2, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Lê Trọng Phúc (SN 1999, ngụ ấp An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Ngô Hào Quý (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Dương). Hiển kể lại việc Vân nhờ đi bắt cháu Ni, cả nhóm đang nhậu, sẵn có hơi men trong người liền nổi máu “anh hùng rơm” đi theo Hiển gây án.

Băng nhóm này đến trước nhà chị Thanh (ở đường 47, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) chờ sẵn. Trước khi đi, cả nhóm phân công nhau từng việc cụ thể để gây án. Đến 6h30 ngày 16.10.2014, khi chị Thanh dẫn cháu Ni đi tập thể dục thì cả nhóm bí mật bám theo. Đến 8 giờ cùng ngày, khi chị Thanh dẫn cháu Ni vào cửa hàng tạp hóa thì Vân lao vào bế cháu Ni chạy ra xe gắn máy do Trà chờ sẵn phóng đi. Lúc này, Hiếu ra mặt ngăn chặn chị Thanh, chửi bới hăm dọa và đánh chị Thanh rồi chạy ra xe gắn máy do Quý chờ sẵn tẩu thoát.

Ngày 19.11.2014, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã bắt Vân, Hiển, Hiếu, Quý, Phúc và Trà. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Các cán bộ chiến sĩ Công an quận Thủ Đức đã tìm về xã Đại Thanh, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang - nhà mẹ Vân - để đưa cháu Ni trở về bàn giao cho anh Trung tiếp tục chăm sóc con theo quyết định của tòa án. Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án bắt giữ người trái pháp luật này.