Ninh Thuận: Án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan còn cao

Đáng lưu ý là số án sơ thẩm bị hủy, sửa do lỗi chủ quan còn cao (13 vụ hủy, 52 vụ sửa, trong đó có 31 vụ bị hủy, sửa do lỗi chủ quan).

Theo Phó Chánh án TAND tỉnh Trần Thị Vân, số vụ án hình sự ở cấp sơ thẩm bị hủy, sửa do lỗi chủ quan tập trung nhiều ở tòa cấp huyện (18/22 vụ). Nguyên nhân là do cấp sơ thẩm đánh giá chứng cứ yếu, xét hỏi tại tòa còn phiến diện, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ sai quy định. Ngoài ra, án phúc thẩm bị hủy, sửa do lỗi chủ quan cũng còn khá cao (chín vụ).