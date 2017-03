Ninh Thuận: Án giết người tăng gấp đôi

Đáng quan tâm là tội giết người xảy ra 14 vụ, tăng tám vụ so năm trước. Cùng tăng là án ma túy (ba vụ với ba bị can), ngược lại án kinh tế giảm ba vụ (126 vụ với 187 bị can). Trong án kinh tế, nổi cộm là hai vụ tiêu cực tại Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận gây thiệt hại trên ba tỷ đồng và tại dự án Khu công nghiệp muối và xuất khẩu Quán Thẻ (Ninh Phước) gây thiệt hại trên một tỷ đồng.

Về hoạt động xét xử, trong năm, tòa án hai cấp thụ lý 1.272 vụ án các loại (tăng 158 vụ so năm trước) và đã đưa ra xét xử 1.034 vụ. Số vụ có kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm là 139 vụ, trong đó có vụ sai phạm tại dự án nâng cấp quốc lộ 27B (Bác Ái). Kết quả xét xử phúc thẩm có 68 vụ y án, 40 vụ cải sửa nhẹ, ba vụ đình chỉ, năm vụ hủy...