Ninh Thuận: “Cơm tù” lại ngang nhiên hành hung khách

Tại huyện Ninh Hải, phía bắc tỉnh Ninh Thuận, trước đây từng có quán “cơm tù” hoạt động nhưng đã bị các cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh. Sau một thời gian vấn nạn “cơm tù” tạm lắng, nay “cơm tù” lại tái diễn tại huyện Ninh Phước, phía nam tỉnh Ninh Thuận.

Nuôi “đầu gấu” để chèn ép khách

Đó là quán “cơm tù” Thắng Phượng, nằm trên quốc lộ 1A thuộc thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Ninh Phước. Hai anh em Thắng và Phượng đều cư trú tại tỉnh Đồng Nai, đến mua đất tại đây để xây dựng quán từ tháng 10-2007 và hoạt động từ tháng 1 đến nay.

Không như những quán “cơm tù” trước đây, chủ quán Thắng Phượng dùng barie rào chắn và huy động lực lượng “đầu gấu” đứng bao quanh xe khách, lùa khách vào quán. Chiêu mới của họ là dùng lằn ranh dành cho xe môtô trên mặt đường để làm ranh giới. Trên phần đường này, chủ quán dùng sơn trắng ghi lên câu mệnh lệnh: “Chú ý: Khách không được bước qua lằn ranh này!”.

Trong ngày 25-5 vừa qua, chị Nguyễn Thị Hoa (Hà Tĩnh) lên xe khách từ Hà Tĩnh đi TP.HCM. Xe vào quán, chị vừa bước xuống thì bọn “đầu gấu” vây quanh, trì kéo chị vào quán nhưng chị không đồng ý. Chị bước qua lằn ranh này thì bị bọn chúng xô đẩy dữ dội. Nhiều khách sợ vào quán sẽ bị chúng chặt chém giá cao nên đã tiểu tiện quanh các xe khách đậu trước sân quán. Có người đã chui dưới gầm xe để tiểu tiện.

Theo lời các chị Ngọc, Ngân và Hà, là người bán hàng rong gần quán, chủ quán Thắng Phượng thuê gần mười thanh niên dữ tợn từ Đồng Nai đến bảo kê, ép khách, sẵn sàng hành hung khách nếu không vào quán ăn. Một dĩa cơm chủ quán tính 30.000 đồng, một tô mì giá 30.000 đồng, khách đi đường đành bấm bụng trả tiền cho chúng.

Chiều qua (26-5), phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đến chụp ảnh dòng chữ mệnh lệnh trước quán và đã bị bọn “đầu gấu” rượt đuổi, hành hung. Rất may nhờ có nhiều người dân đối diện quán can thiệp, bảo vệ nên vẫn an toàn.

Chính quyền địa phương không biết?

Những người dân địa phương, người bán hàng rong xung quanh quán Thắng Phượng thắc mắc không hiểu sao quán này chặt chém khách nhưng các xe khách liên tỉnh vẫn thường xuyên đưa khách vào quán. Theo họ, đó là do sự bắt tay nhau giữa chủ quán Thắng Phượng và nhà xe.

Quán “cơm tù” Thắng Phượng nằm cách UBND xã Phước Minh chừng hơn một cây số nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết những gì diễn ra tại đây. Chiều qua (26-5), ông Trần Quốc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phước Minh, cho biết hai anh em ông Thắng và Phượng từ Đồng Nai đến địa phương đầu tư làm ăn, hoạt động quán ăn có giấy phép hẳn hoi. Nhưng về cách hoạt động “cơm tù” thì ủy ban xã không biết, cho đến khi đài truyền hình thực hiện phóng sự, phát lên thì xã mới biết.

Một điều vô lý hơn là đoạn quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Phước Minh chỉ có mỗi quán ăn Thắng Phượng. Trên mặt đường trước quán có ghi câu mệnh lệnh đối với khách, ủy ban và công an xã Phước Minh cũng không hay biết.