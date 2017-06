Ninh Thuận: Điều tra vụ bắt cóc bé gái 11 tuổi

Cơ quan này đã cử cán bộ đến xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) để điều tra vụ bắt cóc bé gái 11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Phú, vào ngày 9-12.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 16 và 18-12 đã thông tin, bé N. trên đường đi học thêm đã bị hai thanh niên lạ mặt (trong đó có một thanh niên có bàn tay sáu ngón) chụp thuốc mê, bắt cóc chở vào TP.HCM. Khi xe dừng lại ở Hồng Sơn, em N. tỉnh lại, tháo chạy và được người dân cứu thoát.

Đại tá Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh, cũng đã yêu cầu xác minh việc bà Võ Thị Thưa, bà nội bé N. có đến Công an phường Thanh Sơn trình báo việc cháu bị bắt cóc nhưng công an phường này không ghi sổ theo dõi, cũng không báo cáo cấp trên.