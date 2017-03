Ninh Thuận: Điều tra vụ hiếp dâm nữ sinh trong rừng

T. luôn hiện vẻ sợ hãi, sức khỏe giảm sút và không muốn tiếp xúc với người xung quanh.

T. và các bạn cho biết khi T. cùng bốn bạn đi bộ đến đoạn đường cách trường chừng 3 km, T. đi sau cùng, bị một thanh niên chạy bộ theo hỏi “Có đi không thì chở đi?” nhưng T. từ chối. Thanh niên này liền bóp miệng T., vác T. đi vào vạt rừng rồi hành sự. Các bạn T. hoảng sợ, chạy về Công an xã Ma Nới trình báo. Khi công an đến hiện trường thì thấy mình T. ngồi khóc, nghi can hiếp dâm đã bỏ trốn và để lại xe máy 85R8-5592. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.