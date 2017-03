Ninh Thuận: Tai nạn thảm khốc, bảy người chết

Danh sách những người tử nạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh, chín tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Cúc, 54 tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Đậu Thị Anh, hai tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Đinh Thị Thơ, 19 tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Đinh Thị Trang, 15 tuổi, ngụ huyện Hùng Anh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Ngọc Tuấn, 47 tuổi, ngụ Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; một người không rõ họ tên.