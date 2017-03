Ninh Thuận: Tranh giành bến bãi, hai xe buýt bị ném xác mắm

Hai xe buýt số 85N-0613 và 85N-0641 đưa hành khách từ Phan Rang đến Cà Ná đã bị các “đối thủ” ném đầy xác mắm, phân heo. Theo ông Huỳnh Hoài Văn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lộc Phát, số người này không cho xe buýt Lộc Phát chạy vào đoạn đường dài 4 km từ quốc lộ 1A vào Bến xe Cà Ná rước khách.

Chiều qua, thượng tá Huỳnh Cầm, Phó Trưởng Công an huyện Ninh Phước, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, công an đã điều hai xe buýt trên về công an huyện để xác định chất phóng uế, lập hồ sơ làm rõ.