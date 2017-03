Nợ 3 tỉ tiền "lô đề", suýt bị chặt tay

Do nợ tiền cờ bạc “lô-đề” đến 3 tỷ đồng, anh Nguyễn Văn B, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) bị một nhóm đối tượng giam giữ trái pháp luật tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bọn bắt cóc yêu cầu gia đình anh B phải nộp cho chúng 500 triệu đồng, nếu không sẽ chặt đứt ngón tay của “con tin”.

Đối tượng Khoát, Tâm

Lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã xác minh, làm rõ đối tượng chủ mưu vụ bắt cóc anh B là Vũ Đức Thọ, SN 1984, ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội).

Thọ có mối quan hệ với một số đối tượng ở TP Hạ Long, trong đó có Phạm Đức Chung, SN 1985; Phạm Anh Tâm, SN 1986 và Phạm Văn Đức, SN 1990. 19h ngày 11-6, sau gần 8 giờ truy xét, lần tìm tung tích nhóm bắt cóc anh B, các chiến sỹ Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Hà Nội phối hợp với CAP Yết Kiêu, TP Hạ Long đã phát hiện anh B bị một nhóm đối tượng trong đó có Chung, Tâm, Đức và Nguyễn Xuân Khoát, SN 1988, trú quán tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, giam giữ trái phép tại phòng 202, khách sạn LenLy, ở tổ 8, khu 5, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long.

Đối tượng Đức, Chung

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nguyên nhân dẫn đến việc anh B bị bắt cóc là do tháng 3-2012, anh B thông qua Thọ để chơi cờ bạc “lô-đề” và bị thua tới 3 tỷ đồng. Do đòi nợ nhiều lần nhưng anh B chưa trả nợ, Thọ đã nhờ Khoát và một số đối tượng khác trong đó có Tâm, Chung và Đức bắt giữ anh B, đưa về khách sạn LenLy, ở phường Yết Kiêu, TP Hạ Long đánh đập, ép viết 2 giấy vay nợ hơn 5 tỷ đồng và gọi điện thoại yêu cầu gia đình phải xoay đủ 500 triệu đồng đưa cho chúng, thì anh B mới được về nhà.

Hiện Vũ Đức Thọ cùng một số đối tượng liên quan khác đã bỏ trốn. Ai biết đối tượng Thọ trốn ở đâu, đề nghị báo ngay cho Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.370 - 0.439.422.532) để kịp thời bắt giữ kẻ phạm tội.

Theo Hà Hoàng (An ninh thủ đô)