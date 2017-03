Nổ bình bia hơi làm sập gác nhà hàng xóm

Sau đó, bình bia “đáp” xuống nhà số 32/13 của bà Nguyễn Ngọc Hoa cách đó hơn 20 m, làm thủng một lỗ lớn trên mái nhà và đánh sập gần hết căn gác gỗ, hất tung đồ đạc trong nhà. Rất may là cả nhà đi vắng nên không có thiệt hại về người. Công an phường Phú Trung Nguyên, cho biết nguyên nhân của vụ nổ là do nhân viên của quán chiết gas vào bình bia để tạo độ lạnh, khi chiết được khoảng hai kg thì phát nổ. Nhân viên này may mắn không bị thương tích gì.