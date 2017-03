Nổ cây xăng tại Nam Định

Thời điểm này, nhân viên của đại lý đang bơm xăng cho khách hàng thì xảy ra tiếng nổ kèm theo lửa cháy tại cột xăng MOGAS 92 và hai cột bơm dầu DIAZEN. Đám cháy tiếp tục đi theo đường ống dẫn nhiên liệu có chiều dài khoảng 15m bùng phát thành ngọn lửa lớn tại bề mặt bồn chứa xăng dung tích 10 mét khối nằm phía sau khu nhà làm việc ba tầng.

Cán bộ điều tra Công an tỉnh đang khám nghiệm cột xăng MOGAS 92 của Công ty TNHH Hùng Vân

Ba nhân viên bán xăng dầu lập tức thoát nhanh ra ngoài đường và gọi điện thoại cho đội chữa cháy công an tỉnh. Lực lượng chữa cháy huy động ba xe chuyên dùng tiếp cận hiên trường dùng hóa chất phun bao vây ngọn lửa tại cây xăng và bồn chứa.

Sáng 18-11, lực lượng cảnh sát PCCC thuộc Bộ Công an được mời về để phối hợp với cán bộ điều tra Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tìm hiểu quy trình đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ của Công ty TNHH Hùng Vân, từ đó xác định rõ nguyên nhân xảy ra cháy nổ.

Theo MAI TÚ (NDĐT)