Nổ chìm tàu hàng ở chợ nổi Cái Răng

Chiều 21-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thị Phượng - Trưởng Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết: “Công an TP Cần Thơ đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tàu chở hàng phát nổ và chìm tại khu vực chợ nổi Cái Răng vào đêm 20-10”. Cũng theo Thượng tá Phượng, trong đêm 20-10, Công an quận Cái Răng đã thực hiện công tác cứu hộ hàng hóa và khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Hiện tàu chìm chưa được trục vớt do đó chưa khám nghiệm và chưa xác định nguyên nhân gây nổ, chìm tàu.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng gần 20 giờ ngày 20-10, trên sông Cần Thơ (TP Cần Thơ) tàu đò chở hàng biển kiểm soát CT00439H đang lưu thông gần bờ sông theo hướng Cái Răng - Phong Điền bỗng nhiên gặp sự cố và phát nổ. Sau tiếng nổ lớn, chưa đầy 10 phút sau toàn bộ tàu với hàng chục tấn hàng trên tàu như rau củ, hàng điện máy, kẹo bánh, vậy liệu xây dựng… dần dần chìm nghỉm dưới đáy sông. Ngay khi nhận tin báo, Công an quận Cái Răng, Công an phường Lê Bình và lực lượng chức năng đã có mặt để cứu hộ cứu nạn, bảo vệ hiện trường.

Trục vớt hàng hóa từ con tàu bị nổ và chìm. Ảnh: GIA TUỆ

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Phượng, sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người, riêng lượng hàng hóa trên tàu bị chìm được trục vớt ngay trong đêm. Cụ thể là hàng tiêu dùng, rau củ, điện máy, kẹo bánh… được trục vớt ngay, còn những mặt hàng như gạch, hàng hóa cồng kềnh khác đến sáng 21-10 mới được người lặn mò lấy từ trong tàu đưa lên bờ.

Anh Phạm Văn Trường - chủ tàu cho biết trước đây tàu chở khách nhưng sau đó chuyên chở hàng cho các bạn hàng ở Kiên Giang. Chiều 20-10, tàu cập bến nhận thêm đường cát tại khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình để vận chuyển đến huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang và bắt đầu rời bến khoảng 17 giờ cùng ngày. Khi đến khu vực chợ nổi Cái Răng thì gặp sự cố tàu bị nghiêng. Lúc này thuyền trưởng tìm cách lái tàu vào bờ và tri hô mọi người đến giúp thì có tiếng nổ long trời từ buồng máy. Rất may không ai bị thương. Theo chủ tàu, toàn bộ hàng hóa trên tàu gần 70 tấn gồm sắt, gạch, đường cát và nhiều loại nông sản của bạn hàng gửi chuyển có tính tiền cước. Ước lượng giá trị hàng hóa trên tàu khoảng hàng trăm triệu đồng. Một số nhân chứng kể lại họ nhìn thấy tàu chạy sát bờ và hình như có ý định ghé bến nhưng không cập vào được. Ngay sau đó phần đuôi tàu hơi khẳm xuống và phát ra tiếng nổ lớn khiến phần mui tàu (bằng bạt và khung gỗ) bay văng lên bờ quật gãy cả một cành cây ven bờ. Sau tiếng nổ thì tàu hàng chìm xuống sông. Hiện Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ và Công an quận Cái Răng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

GIA TUỆ - VĨNH BÌNH