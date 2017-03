Nổ khí metan, 4 thợ lò thiệt mạng

Thông tin ban đầu cho biết, khi xảy ra vụ nổ, có 4 công nhân (đều là thợ điện) đang kiểm tra vận hành hệ thống điện nên bị vùi lấp trong lò.



Công tác cứu hộ khẩn cấp đã được Lực lượng cứu hộ Trung tâm cấp cứu mỏ của TKV cùng với các đơn vị chức năng thuộc Tổng công ty Đông Bắc khẩn trương triển khai.



Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được một thi thể ra khỏi lò ở độ sâu -150 m. Các nạn nhân còn lại đã được xác định là tử vong, nhưng chưa thể đưa ra ngoài vì nhiệt độ hầm lò và nồng độ khí metan sau vụ nổ vẫn còn khá cao.



14 giờ chiều cùng ngày, trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Bảo Anh, Chánh văn phòng Tổng Công ty Đông Bắc cho biết: “Đến thời điểm này, vẫn chưa đưa được thêm nạn nhân nào ra khỏi lò”.



Được biết, đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng thứ 2 do nổ khí metan hầm lò trong khoảng 5 năm trở lại đây, tại Quảng Ninh.



Trước đó, vào tháng 12.2008, một vụ nổ khí metan vào lúc rạng sáng tại hầm than thuộc Công ty than Khe Chàm (Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã làm 9 người tử vong và 24 người bị thương.



Danh sách các nạn nhân của vụ nổ khí metan:



1.Trần Văn Tình: 25 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình

2.Hoàng Văn Trọng: 25 tuổi, quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa

3.Lê Kim Long: 25 tuổi, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa

4. Nguyễn Thế Anh: 23 tuổi, quê Lập Thạch, Thanh Hóa



Theo Mộc Lan (TNO)