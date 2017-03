Nổ kho gas, thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ cháy, vào thời điểm trên tại nhà kho của ông Huỳnh Văn Thanh (đường Lê Duẩn, tổ dân phố 8, phường An Phú) có chứa bình gas (loại 12 kg và 45 kg), bếp gas, tủ lạnh, két sắt… phát ra nhiều tiếng nổ lớn và bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa cao hơn 30 mét, thiêu rụi hoàn toàn nhà kho và các thứ bên trong nhà kho gồm hàng trăm bình gas, bếp gas, tủ lạnh, két sắt và xe ô tô.

Hiện trường vụ nổ.



Sau khi nhận được tin báo, Đội Công an Phòng cháy-chữa cháy khu vực phía Đông tỉnh (Công an tỉnh) đã có mặt kịp thời, cùng với các lực lượng Công an thị xã An Khê, dân quân phường An Phú và người dân nhanh chóng khống chế đám cháy, hạn chế lửa làm nổ các bình gas còn lại trong kho. Sau hơn 2 giờ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.Theo quan sát của P.V thì trong kho chứa hàng trăm bình gas (loại 12 kg và 45 kg) được xếp chồng lên nhau, nhiều bếp gas, tủ lạnh và két sắt chất ngổn ngang trong kho.Rất may vụ nổ bình gas không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực xung quanh. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng hơn 2 tỉ đồng.