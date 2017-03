Nợ lô đề, bị bắt giam trong quán Karaoke

Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản.

Hai đối tượng gây án đã bị bắt gồm: Trương Nguyễn Long Phi (SN 1984, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Văn Tuyên (SN 1989, cùng trú ở huyện Duy Tiên).

Đây là hai đối tượng chuyên ghi lô, đề trên địa bàn Hà Nội. Trong thời gian dài, chúng đã cho anh Lưu Đăng Ninh (SN 1992, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) ghi chịu lô đề lên tới 39 triệu đồng.

Quán Karaoke, nơi anh Ninh bị bắt giữ trái phép để đòi nợ lô đề

Tuy nhiên, bọn chúng đã cố tình ghi số tiền nợ thành 80 triệu đồng. Do anh Ninh không có tiền trả, nên ngày 23- 10, chúng đã bắt và giữ anh ngay tại Phòng 201, quán Karaoke Las Vegas (ở đường Lê Đức Thọ, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Tại đây, chúng buộc anh Ninh phải điện về gia đình mang 80 triệu đồng lên trả thì mới thả ra. Do người nhà báo cơ quan công an nên anh Ninh đã được giải thoát an toàn.