Nổ lớn tại nhà giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại nhà số 54 đường Phan Chu Trinh, P.Vạn Thạnh, TP Nha Trang - Ảnh: Duy Thanh









Vụ nổ làm hư hại nhiều nơi trong nhà - Ảnh: Duy Thanh



Theo DUY THANH (TTO)



Theo ông Lê Quang Hảo - tổ trưởng tổ dân phố Vạn Phương 1 (P.Vạn Thạnh), ngôi nhà có hai hộ đăng ký thường trú là gia đình ông Nguyễn Khắc Sơn và gia đình bà Nguyễn Thị Hải Yến - con gái ông Sơn và là vợ đại tá Trần Ngọc Khánh - giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Ông Hảo cho biết ông Khánh thường trú tại ngôi nhà này.Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các lực lượng công an đã chặn hai đầu đường Phan Chu Trinh để khám nghiệm hiện trường, không cho người không có trách nhiệm ra vào.Quan sát hiện trường, PV ghi nhận phần mặt tiền ngôi nhà số 54 đường Phan Chu Trinh ngăn thành hai phần, phía cho thuê làm shop thời trang áo cưới và trang phục công sở, phía phải cho thuê bán băng đĩa phim nhạc. Nơi xảy ra vụ nổ là cánh cửa giữa hai cửa hiệu, nơi các gia đình thường trú trong căn nhà ra vào.Vụ nổ làm vỡ vụn nhiều vật dụng, đồ trang trí trước hai cửa hiệu, văng ra đường Phan Chu Trinh. Có một số vết thủng trong tường phía trong nhà, trong đó có hai vết thủng lớn xuyên tường khiến vôi vữa, mảnh gạch rơi vung vãi trong cửa hiệu băng đĩa. Kiếng trong hai cánh cửa sắt nơi lối đi vào cũng có một số vết thủng tròn. Một chiếc xe hiệu Dream ngã nghiêng ngay trước hiên nhà.Ông Lê Quang Hảo - nhà ở cách hiện trường vụ nổ chưa đến 200m, cho biết vào thời điểm vụ nổ xảy ra, ông đang tưới cây trên tầng thượng thì nghe tiếng nổ rất lớn. “Ngôi nhà của tôi cũng rung lên khiến tôi tưởng là nổ ngay dưới nhà mình. Ngay sau đó thì tôi thấy khói bốc lên phía nhà 54 Phan Chu Trinh”.Còn chị Lan - bán nước trên vỉa hè đối diện với nhà ở của đại tá Trần Ngọc Khánh, cho biết thời điểm đó chị đang dọn hàng, bỗng nghe tiếng nổ đinh tai, khói bụi bốc lên mù mịt, nhiều vật bay rào rào trên đầu.Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - phó chủ tịch UBND P.Vạn Thạnh, cho biết vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra. “Tôi nghe báo cáo là có vụ nổ ở nhà giám đốc Công an tỉnh, nhưng cụ thể thế nào không rõ vì cơ quan chức năng đang làm”.Tại Công an P.Vạn Thạnh lúc 10g30 trưa nay, một lãnh đạo công an phường cho biết các cơ quan chức năng đang họp bàn về vụ việc này và từ chối tiếp xúc phóng viên.