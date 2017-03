Nổ lớn tại quán cà phê Paris by night

Vụ việc xảy ra hồi 13 giờ 15 ngày 19-6, tại tầng 2 quán Café - Karaoke Paris by night của vợ chồng chị Ngô Thị Linh (SN 1977, trú tại số 98, Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) làm chủ. Hậu quả làm một tấm kính cường lực, dày 1,5cm; diện tích 2,6m x 5m vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung toé làm hư hỏng một số đồ đạc ở tầng một.

Tấm kính cường lực dày 1,5cm vỡ vụn sau vụ nổ

Theo chị Ngô Thị Linh, khi đó chị đang cùng con trai 2 tuổi ở dưới tầng 1 xem ti vi thì nghe tiếng nổ lớn, thấy căn nhà bị rung lắc dữ dội, mảnh kính văng khắp nhà và ngoài đường… Con trai chị đang chơi trong nhà đã bị một mảnh kính bắn vào chân toé máu.

Chị Linh cho rằng vụ nổ xảy ra tại gia đình chị là do có đối tượng xấu đã ném mìn vào nhà nhằm “dằn mặt” vợ chồng anh chị.

Chị Linh cho biết thêm, trước đó trong các ngày từ 7-6 đến 10-6, gia đình chị bị hơn 20 đối tượng gồm cả giang hồ và tự xưng “thương binh” căng băng rôn trước cửa, xông vào chiếm giữ ngôi nhà chị.

Băng rôn được nhóm đòi nợ treo trước cửa nhà chị Linh trước đó. Ảnh do người dân cung cấp

Trong suốt 3 ngày, nhóm đối tượng này đuổi hết khách ra khỏi cửa hàng, sau đó chiếm dụng hết tầng 1.

Ngay sau khi diễn ra vụ việc, chị Linh đã làm đơn trình báo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an Tp Hải Phòng. Phòng PC45 đã tiến hành xác minh và chuyển đơn của chị về Công an quận Lê Chân xử lý theo thẩm quyền. Chỉ đến khi lực lượng công an vào cuộc, nhóm người này mới rút đi.

Theo lời chị Linh, nhóm người này do vợ chồng bạn một thuở của chị là anh N.V.H và chị N.T.K.A đưa tới.

Trước đây vì thiếu vốn làm ăn nên vợ chồng chị Linh có vay của vợ chồng anh H số tiền hơn một tỷ đồng (lãi suất 2.000 đồng/1 triệu đồng/1ngày). Việc trả tiền lãi được tiến hành thường xuyên trong suốt 19 tháng.

Gần đây, công việc làm ăn không suôn sẻ nên vợ chồng chị Linh có hứa sẽ bán nhà để trả nợ nhưng vợ chồng H không nghe.

Theo Tr.Đức (NLĐO)