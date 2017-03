Nổ lớn tại Thái Bình, 2 người tử vong

Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng nay (30-10) tại thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn kinh hoàng phát ra từ một hộ dân trong khu vực. Chạy ra ngoài, người dân phát hiện hai người đã tử vong và một số người khác nguy kịch.

Vụ nổ cũng khiến một ngôi nhà bị sập, mái tôn bay sang các nhà xung quanh. Theo các nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân vụ nổ rất có thể liên quan đến bình gas.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thụy, Công an xã Thụy Hải đã được tăng cường bảo vệ hiện trường, thực hiện các công tác cứu hộ liên quan.



Hiện trường vụ nổ khiến ít nhất hai người tử vong. Ảnh: NHỊ TIẾN

Thông tin về vụ nổ, Trung tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy, cho biết ông đang trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ nổ. Hiện công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, huy động người cứu hộ, cứu nạn.

Theo Trung tá Trịnh, trước mắt có hai người đã tử vong sau vụ nổ, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Toàn bộ lực lượng Công an huyện Thái Thụy cùng nhiều lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường.

Hiện tại nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định chính xác, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.