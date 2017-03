Nổ mìn trước nhà, chủ quán bị thương nặng?

(PLO)- Chiều ngày 28-4, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đang kết hợp Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ trước quán cà phê của bà Đỗ Thị Thoa (36 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương).