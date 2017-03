Nổ mìn, xả súng trong buổi cưỡng chế, 6 chiến sĩ trọng thương

12 giờ ngày 5/1, Bệnh viện Việt Tiệp tiếp nhận 6 bệnh nhân, trong đó Đại uý Vũ Anh Tuấn, 33 tuổi, quyền Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý, Công an huyện Tiên Lãng nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết thương ở vùng cổ, ngực. Hiện, Đại úy Tuấn đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Ngôi nhà Vươn cùng gia đình cố thủ, không chịu bàn giao cho lực lượng cưỡng chế (Ảnh: NLĐ)

Các bệnh nhân khác là: Thượng sĩ Đỗ Xuân Trường, cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bị vỡ nhãn cầu trái, được chuyển điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương; Thượng tá Phạm Văn Mải, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng bị nhiều vết thương vùng lưng, chân và có 1 viên đạn nằm giữa gan và thận; Trung sĩ Nguyễn Văn Phong, Đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý cùng 2 cán bộ huyện đội Tiên Lãng cũng đang được theo dõi, điều trị các vết đạn vùng mặt tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng.

Một chiến sĩ bị thương đang được chuyển đi cấp cứu (Ảnh: NLĐ)

Thông tin ban đầu, sáng 5/1, Đoàn công tác của UBND huyện Tiên Lãng gồm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, bộ đội biên phòng và đại diện các ban, ngành chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 50 ha đất đầm nuôi trồng thuỷ sản, cây ăn quả vùng bãi bồi tại khu cống Rộc, xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng). Diện tích đất này do Đào Văn Vươn (41 tuổi), cư trú tại xã Vinh Quang thuê nhưng đến nay đã hết thời hạn và Vươn không chịu đóng thuế đất trong thời gian dài.

Để đảm bảo an toàn cho Đoàn công tác tiến hành cưỡng chế, một tổ công tác bí mật tiếp cận nhà của Vươn xây dựng trên diện tích đất này thì bất ngờ một quả mìn tự chế phát nổ, làm 2 cán bộ chiến sĩ công an huyện Tiên Lãng bất tỉnh tại chỗ. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho Đoàn công tác và người dân xung quanh, Thượng tá Phạm Văn Mải, Trưởng công an huyện Tiên Lãng dẫn đầu tổ công tác khác tiếp cận nhà Vươn để nắm tình hình, kêu gọi đối tượng giao vũ khí và chấp hành lệnh cưỡng chế. Tuy nhiên, khi tổ công tác vừa áp sát ngôi nhà thì bất ngờ, từ trong nhà, Vươn cùng người nhà chĩa súng bắn đạn hoa cải liên tiếp vào lực lượng chức năng.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội đã được huy động tham gia vụ cưỡng chế (Ảnh: NLĐ)

Sau khi nhận được thông tin, xác định đây là vụ việc chống người thi hành công vụ hết sức nghiêm trọng, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã điều động và trực tiếp chỉ huy các lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được nhà của Vươn nhưng các đối tượng đã bỏ trốn. Hiện, Công an thành phố Hải Phòng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Theo Minh Thu (TTXVN/Dân trí)