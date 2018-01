Nổ mỏ đá, 4 người thương vong

Tối 25-1, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh văn phòng UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông), cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại khu vực mỏ đá thuộc địa phận xã Quảng Trực làm hai người tử vong, ít nhất hai người bị thương nặng.



Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định hai nạn nhân tử vong bao gồm anh Phan Văn Hoán (31 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil) và một người tên Trung (chưa xác định lai lịch, địa chỉ).

Còn hai người khác bị thương nặng, trong đó mới xác định được danh tính một nạn nhân là Long Thắng Hải (chưa xác định địa chỉ). Hiện cả hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 10 giờ, người dân đang đi làm thì nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Vượng Phát (tiểu khu 1469, xã Quảng Trực). Khi nghe tiếng kêu cứu, người dân đến nơi thì thấy một công nhân tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó một nạn nhân bị thương nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do trong quá trình khai thác đá, các nạn nhân đã nổ mìn không đảm bảo an toàn nên dẫn đến vụ việc. Được biết Công ty TNHH Vượng Phát được UBND tỉnh Đắk Nông cấp phép hoạt động khai thác đá trong hơn năm tháng nay.

Đại tá Dương Danh Quế, Trưởng Công an huyện Tuy Đức, cho biết sau khi xảy ra sự việc đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đến hiện trường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, đơn vị đã đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho cán bộ rà soát xem còn mìn hay không.

“Do đó, đơn vị mới khám nghiệm tử thi, trong tối nay và sáng mai mới có thể khám nghiệm xong hiện trường” - ông Quế nói.