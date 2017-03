Nợ nần rồi trở thành "đại lý" ma túy cho người đồng tính

Đây là đường dây mua bán ma túy liên tỉnh do Công an tỉnh Đồng Nai phối với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá.

Theo điều tra, Thảo là người trực tiếp tổ chức đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Mỗi địa bàn Thảo tổ chức một “đại lý”, riêng tại Đồng Nai, Thảo giao cho Nguyễn Quang Vũ, ngụ huyện Định Quán, quản lý.

Thảo (bìa phải) cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: VT

Vũ có vợ và hai người con, đang sinh sống ở huyện Định Quán. Trước đây, do ăn chơi nên Vũ đã vay nợ của Thảo 7 triệu đồng. Chỉ một thời gian ngắn, số nợ trên đã tăng lên thành 30 triệu đồng khiến Vũ mất khả năng chi trả. Từ đó Vũ bị Thảo khống chế, biến thành một “đại lý” bán lẻ ma túy cho Thảo.

Như chúng tôi đã thông tin, quá trình theo dõi, Công an tỉnh Đồng Nai nhận định Vũ là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy có tổ chức. Đến 22 giờ ngày 15-6, phát hiện Vũ về TP Biên Hòa bán ma túy cho các con nghiện ở khu vực phường Long Bình, trinh sát PC47 đã ập vào bắt Vũ cùng sáu gói ma túy trên người. Tiếp đến công an bắt các đồng phạm còn lại.

VÕ TÙNG