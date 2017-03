Nở rộ quảng cáo bán dâm qua Facebook

Trang Facebook quảng cáo bán dâm của đường dây do Đ.T.H cầm đầu bị Công an quận Hai Bà Trưng triệt phá hồi tháng 4-2013



Một số đối tượng đang biến các trang mạng xã hội thành những diễn đàn sex, quảng cáo thông tin môi giới, bán dâm… Trên nhiều địa chỉ Facebook quảng cáo bán dâm còn đưa đầy đủ hình ảnh, giá tiền, số điện thoại, mật khẩu để khách hàng tiếp cận khi có nhu cầu.Sơ kết tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2013, sáng nay (11-7), Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh - chính trị - trật tự an toàn xã hội TP Hà Nội (Ban chỉ đạo 197 Hà Nội) cho biết tệ nạn mại dâm đang khá nổi cộm và xuất hiện trong nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ: vũ trường, quán karaoke, nhà hàng, quán tẩm quất, mát xa.Đặc biệt, một số đối tượng đang biến các trang mạng xã hội thành những diễn đàn sex, quảng cáo thông tin môi giới, bán dâm… Chuyên nghiệp hơn, trên nhiều địa chỉ Facebook quảng cáo bán dâm, đối tượng còn đưa đầy đủ thông tin về hình ảnh, giá tiền, số điện thoại, mật khẩu để khách hàng tiếp cận khi có nhu cầu.Ngoài ra các loại hình tẩm quất, mát xa, cà phê vườn, cắt tóc gội đầu, “thư giãn” bằng cách dùng tay hay miệng để kích dục cho khách đang có chiều hướng phát triển mạnh ở các địa bàn giáp ranh giữa các huyện ngoại thành và khu vực đang đô thị hóa nhanh như quận Hà Đông, các huyện Quốc Oai, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm…Thống kê cho thấy, 6 tháng qua lực lượng chức năng đã triệt phá 536 ổ cờ bạc và mại dâm, trong đó có 105 ổ mại dâm với 119 đối tượng.Gần nhất, ngày 22-4 vừa qua, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã triệt phá đường dây giao dịch mại dâm thông qua internet và khởi tố, bắt tạm giam đối tượng môi giới kiêm gái bán dâm Đ.T.H (SN 1993, ngụ tại quận Hai Bà Trưng).Không chỉ trưng ảnh của mình, H. còn đưa cả ảnh của “đồng nghiệp” lên mạng internet và Facebook để quảng cáo, mời chào khách mua dâm. Sau khi khách chọn “hàng”, H. sẽ thông báo mức giá. “Bãi đáp” mà nhóm H. chọn thường phải là khách sạn 3 sao trở lên.