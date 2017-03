Nổ súng bắt giữ 16 ghe cát lậu trên sông Thu Bồn

Đây là số cát được khai thác trái phép trên địa bàn thị trấn Vĩnh Điện, xã Điện An, xã Điện Phong, xã Điện Trung, xã Điện Quang… đang trên đường ra Đà Nẵng tiêu thụ.



Để tạm giữ các phương tiện này, lực lượng Công an đã phải chốt chặn tại cầu Tứ Câu và cầu Vĩnh Điện, sau nhiều lần dùng loa kêu gọi không được, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng trấn áp, các đối tượng mới chịu đưa toàn bộ phương tiện vi phạm tập kết tại khu vực cầu Vĩnh Điện.



16 chủ phương tiện vi phạm này trú ở các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn.



Theo L.V.N.Y (Bee.net)