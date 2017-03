Nổ súng bắt hàng trăm con bạc

Ngày 2-8-2012, Công an tỉnh Tiền Giang chuyển hồ sơ vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục làm rõ. Thời gian dài, trường gà tại ấp Tân Thuận, xã Tân Hội Đông hoạt động thường xuyên. Người dân nhiều lần làm đơn tố cáo gởi các cơ quan chức năng nhưng để triệt xóa trường gà không phải dễ dàng.

Tang vật bị thu giữ

Tháng 7-2012, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang lên kế hoạch chuyển hóa địa bàn. Trinh sát phát hiện trường gà tại khu đất hộ Trương Thị Lan (SN 1952) có quy mô lớn. Hàng trăm con bạc khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tìm đến để sát phạt. Điều hành trường gà là Phan Văn Tám, tự Tám hoa chi. Dưới trướng y có hàng chục đối tượng canh đường, đá biện, trọng tài... Tám hoa chi điều hành trường gà bằng điện thoại di động.

14 giờ ngày 28-7-2012, gần 100 trinh sát ập vào trường gà. Hàng trăm đối tượng chạy tán loạn. Công an phải nổ súng khống chế. Hơn một giờ vây bắt, công an tạm giữ 175 đối tượng, tạm giữ 193 xe gắn máy, 122 điện thoại di động, 599.766.000 đồng, 40USD, 23 con gà đá.

Mọi hoạt động của trường gà đều do Tám hoa chi điều hành. Trước đó, Tám hoa chi tổ chức dời trường gà từ xã Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An sang địa bàn huyện Châu Thành, Tiền Giang. Nhờ địa bàn giáp ranh hai tỉnh, trường gà Tám hoa chi thu hút nhiều con bạc tham gia. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm. Sau mỗi lần đá gà, các tay em thông báo cho con bạc địa điểm đá lần tiếp theo. Thông thường, trường gà hoạt động từ 11 giờ đến 16 giờ. Mỗi ngày chúng cáp độ từ 20 đến 30 độ. Số tiền sát phạt lên đến vài chục triệu đồng một trận.

Một đàn em của Tám hoa chi khai, Tám không xuất hiện tại trường gà, mọi việc đã giao cho tay em. Sau mỗi trận đấu, nếu con bạc không chung tiền, chủ trường gà phải chung cho người thắng cuộc. Tám hoa chi được thu 5% tiền cò. Trường gà có 20 tay em của Tám. Mỗi ngày, các tay em nộp cho Tám từ 5 đến 7 triệu đồng. Các tay em, tùy theo số lượng tiền thu được nhiều hay ít được Tám trả lương từ 500 - 1 triệu đồng/ngày.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, liên quan đến vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc có hàng trăm đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Đ.Khoa - Q.Hương (CATP)