Nổ súng bắt kẻ có lệnh truy nã đặc biệt

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12-2014, Quang bị Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình bị tạm giữ để điều tra, Quang bàn bạc với ba can phạm khác (cùng bị tạm giữ chung phòng) bẻ song sắt cửa sổ buồng giam, phá khóa trốn ra ngoài. Sau đó cả bốn tiếp tục phá khóa cửa cho hai can phạm phòng bên cạnh cùng nhau trốn thoát khỏi nhà tạm giữ.

Phát hiện vụ trốn trại, Công an huyện Lý Nhân đã tổ chức truy bắt và bắt được năm can phạm. Riêng Quang thoát được trốn vào các tỉnh phía Nam nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt.

Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ truy bắt từ Công an tỉnh Hà Nam, trinh sát PC52 Công an tỉnh Bình Dương tiến hành rà soát, theo dõi và phát hiện Quang đang lẩn trốn tại thị xã Tân Uyên, làm công nhân cho một cơ sở cơ khí.

Chiều 12-6, khi các trinh sát tiếp cận nơi làm việc của Quang thì được tin Quang di chuyển xuống làm việc tại công trường ở huyện Đức Hòa (Long An). Khi đến nơi, các trinh sát tiếp tục nhận được thông tin Quang cùng nhóm công nhân vừa di chuyển qua một công trình khác ở thị trấn Bến Lức (Long An). Lúc các trinh sát tìm đến nơi, nhìn thấy người lạ lập tức Quang nhanh chân chạy trên mái nhà, trèo qua dãy nhà xưởng bên cạnh, rồi chạy trốn vào rừng cây tạp. Sau cuộc truy đuổi dài khoảng bốn cấy số, Quang vẫn ngoan cố bỏ chạy buộc lực lượng truy bắt phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Mặc dù cảnh sát đã bắn đến tám phát súng nhưng Quang vẫn tiếp tục chạy và chui vào một bụi rậm lẩn trốn. Lần theo dấu vết, các trinh sát đã bắt giữ được Quang.

VŨ HỘI