Nổ súng bắt nghi can cướp tại trung tâm TP.HCM

Sáng 19-1, cơ quan Công an Q.3, TP.HCM đã tiếp nhận hai nghi can cướp giật từ Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM.

Hai nghi can cướp giật Huỳnh Tiến Minh (trái) và Chia Phúc tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp Hai nghi can bị tạm giữ là Huỳnh Tiến Minh (25 tuổi, ngụ P.1, Q.11) và Chia Phúc (21 tuổi, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú). Theo thông tin từ công an, tối 18-1 Phúc chở Minh lòng vòng qua các tuyến đường tại trung tâm TP.HCM để “săn mồi”. Thấy Phúc và Minh có dấu hiệu khả nghi, các chiến sĩ trinh sát thuộc tổ hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM đã bí mật theo dõi. Đến đường Nguyễn Thiện Thuật (P.1, Q.3) Phúc và Minh phát hiện chị L.T.B.T. (27 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) đeo trang sức. Chúng bám sát chị T. rồi bất ngờ tăng ga giật sợi dây chuyền của nạn nhân và tẩu thoát. Các trinh sát nhanh chóng phóng xe đuổi theo các đối tượng và nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Hoảng quá, chúng ném sợi dây chuyền xuống đường. Với nghiệp vụ vững vàng, tổ hình sự đặc nhiệm đã ép xe của Phúc và Minh, khống chế cả hai tên. Tại Công an P.1 (Q.3), chúng thừa nhận đã gây ra vụ cướp dây chuyền của chị T. Qua khám xét, cơ quan chức năng còn thu giữ một sợi dây chuyền khác. Phúc và Minh khai nhận đó là sợi dây chuyền chúng vừa giật được ở gần siêu thị Metro (Q.6). Sau đó một giờ, chúng tiếp tục gây án với chị T. thì bị bắt. Theo Đại Việt (TTO)