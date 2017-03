Nổ súng bắt sòng bầu cua, một người bị thương

Chiều 7-10, Công an xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau bất ngờ ập vào nhà bà Đinh Thị Ấm (ngụ ấp Tân Thành) vây bắt nhóm người đang tổ chức lắc bầu ăn tiền.





Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ việc, gây ách tắc giao thông cục bộ

Khi công an ập vào, các con bạc tháo chạy tán loạn. Trong lúc vây bắt, ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Trưởng Công an xã Phú Hưng nổ súng bắn đạn cao su, trúng chân anh Đinh Văn Thảo (37 tuổi).

Thượng úy Hồ Tấn Nguyên - Trưởng Công an xã Phú Hưng xác nhận thông tin và cho biết đã mời ít nhất ba người về trụ sở lập biên bản và thu giữ trên chiếu bạc hơn 800.000 đồng. “Việc ông Sáu nổ súng trúng người là sai. Hiện Công an huyện Cái Nước đã thụ lý vụ việc" - ông nói.



Anh Thảo bị thương ở chân trái

Người nhà anh Thảo bức xúc vây lực lượng công an xã, đơn vị này phải gọi Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau viện chợ. Rất may không xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Đến tối cùng ngày, anh Thảo đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế thăm khám vết thương.