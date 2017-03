Nổ súng bắt trùm ma túy

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Ngọc (36 tuổi, quê Hải Phòng) cùng các đàn em Bùi Thanh Việt, Phan Văn Nghĩa, Bùi Thị Như Quỳnh, Bùi Thế Anh.

đầu tháng 5-2015 Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Bình Thạnh phát hiện một đường dây mua bán ma túy quy mô lớn nên xác lập chuyên án điều tra. Do các đối tượng trong đường dây đều có tiền án, tiền sự nên rất tinh ranh, biết thủ đoạn đối phó với công an.

Trong đó, Ngọc trực tiếp ra Hải Phòng, liên hệ với các đầu mối cấp trên để mua ma túy rồi yêu cầu vận chuyển vào TP.HCM. Tại TP.HCM, Việt chịu trách nhiệm phân phối cho các mắt xích bên dưới.

Các nghi can trong đường dây ma túy bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Chiều tối 8-6, tại đường Phan Xích Long (Bình Thạnh), các trinh sát bắt quả tang Nghĩa đang tàng trữ một gói ma túy đá trong người. Khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Nghĩa tại phường 17, quận Gò Vấp, công an thu thêm 4,5 kg ma túy đá giấu trong một thùng nhựa chôn dưới nền nhà vệ sinh.

Cùng thời điểm bắt Nghĩa, các tổ trinh sát khác đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc, Việt, Quỳnh và Thế Anh. Để bắt giữ tay trùm cầm đầu, một tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đã bám sát, không để mất dấu Ngọc.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi Ngọc dừng xe ô tô trước một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 thì lực lượng đặc nhiệm ập đến, nổ súng chỉ thiên khống chế, vây bắt. Ngọc cố vùng vẫy định thoát thân nhưng nhanh chóng bị bắt giữ.

Thiếu tá Lê Thanh Tâm, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh, cho biết hiện năm nghi can cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

TUYẾT KHUÊ - PHƯỚC TĨNH