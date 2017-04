Nổ súng chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe

Khoảng 0 giờ 10 sáng 7-4, Đội CSGT trật tự và cơ động Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) kết hợp cùng Công an thị trấn Long Hồ và Công an xã Long An kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhiều người cổ vũ, đua xe trái phép.



Sáu thanh niên bị bắt trong cuộc tụ tập đua xe



Thời điểm này, trên quốc lộ 53 (đoạn nối thị trấn Long Hồ và xã Long An), lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập làm việc trên nên tiến hành vây bắt.

Khi phát hiện công an, nhóm thanh niên trên nhảy lên xe chạy nhiều hướng nhằm thoát thân. Công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp, qua đó bắt được 6 người và 7 xe mô tô.



Những người bị bắt đều khai có hộ khẩu ở các huyện Long Hồ, Mang Thít và Tam Bình, các xe mô tô trên đều được “độ” lại để phục vụ cho các cuộc đua.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.