Nổ súng chỉ thiên, bắt nhóm đá cá ăn tiền

Tại thời điểm trên, khi lực lượng công an đột kích vào hẻm 910 Trần Cao Vân, đã bắt quả tang khoảng 40 người đang sát phạt nhau bằng hình thức đá cá. Thấy công an, những người này đã bỏ chạy tán loạn, bắt buộc công an phải bắn hai phát súng chỉ thiên để vãn hồi trật tự. Tuy nhiên, vụ việc đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ khiến đoạn đường này ách tắc cục bộ.



Người dân hiếu kỳ đứng xem khiến đoạn đường gần hẻm 910 Trần Cao Vân bị ách tắc cục bộ

Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội CSHS Công quận Thanh Khê, cho biết đã thu được số tiền lớn cùng nhiều vật tang vật liên quan đến cá độ.Hiện hàng chục đối tượng đang được tập trung về công an quận Thanh Khê để lấy lời khai, làm rõ.