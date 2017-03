Nổ súng cướp tiệm cầm đồ, một nạn nhân cấp cứu

Nạn nhân Nguyễn Quốc Huy tại bệnh viện Việt Đức trưa 20/2 (Ảnh: Phương Mai/Vietnam+)

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 17/2 tại số nhà 85A, đường Đình Đông, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Huy hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng có nhiều thương tích.



Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức trưa nay, 20/2, những nhân chứng của sự việc trên vẫn chưa hết bàng hoàng.



Trao đổi với Vietnam+, anh Tạ Văn Thắng, sinh năm 1989 là người chứng kiến sự việc từ đầu cho hay, vào thời điểm sự việc xảy ra, anh cùng nạn nhân Nguyễn Quốc Huy và 2 người nữa đang ngồi kiểm kê tiền trong hiệu cầm đồ. Bỗng nhiên, từ phía bên ngoài, khoảng chục người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kín mít lao vào cướp tiền.



“Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì đã có người rút súng bắn nhưng may mắn các viên đạn đều đi trượt,” anh Thắng kể lại.



Theo anh Thắng, nhóm này gồm có 3 người cầm súng trong đó có 3 khẩu súng lục, 1 súng kiểu colt quay. Các đối tượng còn lại cầm dao phớ dài. Không chỉ vậy, một đối tượng còn lấy thêm một súng hoa cải ngoài cốp xe để uy hiếp.



Trong khi đó, nạn nhân Nguyễn Quốc Huy cho hay, vào lúc xảy ra sự việc, anh Huy cùng ba người bạn đang làm việc tại cửa hiệu cầm đồ của gia đình. Khi nhóm đối tượng ập vào, một tên trong nhóm dùng súng lục dí vào đầu anh Huy đe dọa, khống chế. Những tên còn lại vơ toàn bộ số tiền có trong cửa hàng. Theo ước tính của anh Huy, số tiền bị cướp khoảng 200 triệu đồng.



“Sau khi lấy tiền, chúng tiếp tục cầm dao, phớ đe dọa, đập phá cửa hàng. Trong lúc tên dí súng vào tôi mất cảnh giác, tôi vùng dậy định bỏ chạy thì tên này lập tức bóp cò bắn về phía tôi nhưng tôi tránh được. Mấy tên khác chạy lại khống chế và dùng dao phớ chém tôi.”



Nghiêm trọng hơn, trước khi bỏ đi, các đối tượng này còn dùng súng bắn nhiều viên vào cửa hàng để thị uy.



Hiện anh Huy đang cấp cứu tại khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức với 3 vết chém trên đầu cùng nhiều vết khác trên cơ thể. Bước đầu, nạn nhân cho hay, bản thân mình không có mâu thuẫn gì lớn để sự việc xảy ra.



Mẹ nạn nhân Huy, bà Đỗ Thị Thu Hương cho hay, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, cơ quan Công an quận Lê Chân đã đến hiện trường làm việc đồng thời cử cán bộ đến thẳng Bệnh viện Việt Đức để lấy lời khai của nạn nhân.



Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để truy bắt các đối tượng gây án./.

Theo Phương Mai - Sơn Bách (Vietnam+)