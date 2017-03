Nổ súng dằn mặt “cộng sự” cũ

Khoảng 2h ngày 17-9, đang ngủ trong nhà một người quen ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, anh Nguyễn Thế Anh (SN 1979), trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội giật bắn mình bởi 2 tiếng nổ lớn phát ra từ phía ngoài cửa chính của ngôi nhà. Chạy ra lan can tầng 2 quan sát, anh phát hiện mùi thuốc súng từ tầng 1 bốc lên nồng nặc; ngoài đường, trước cổng ngôi nhà, 1 đối tượng nam đang điều khiển xe máy phóng vút đi. Xuống tầng 1 xem xét, anh phát hiện kính ở cửa chính ra vào ngôi nhà đã bị vỡ vụn; bên cạnh những mảnh kính vỡ, rất nhiều hạt sắt nhỏ có hình dạng giống viên bi xe đạp.

Những khẩu súng tang vật trong vụ án

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu, Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm, nhận định, đối tượng gây án đã dùng súng tự chế bắn 2 phát đạn hoa cải vào cửa chính của ngôi nhà. Rất may, không có ai bị thương vong. Theo anh Nguyễn Thế Anh, trong thời điểm xảy ra sự việc, anh đang trông nhà cho người quen là gia đình chị Đặng Thị T (SN 1976). Do ngôi nhà này mới xây xong và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên buổi tối những người làm việc ở đây về hết chỉ còn anh Thế Anh ngủ lại. Theo gia đình chị T và anh Thế Anh, từ trước tới giờ họ không có mâu thuẫn gì với ai.



Quá trình điều tra, Đội CSHS - CAH Từ Liêm phát hiện, Nguyễn Đình Hậu có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Biết tin cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại nhà chị T, Hậu đã đến Đội CSHS - CAH Từ Liêm đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi nổ súng của mình, đồng thời giao nộp 1 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải.

Theo Nguyễn Đình Hậu, trong một lần ngồi uống nước chè ở khu vực trước cổng UBND xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, đối tượng có nghe một số người cho biết, anh H - chồng chị Đặng Thị T bảo Hậu là người không sòng phẳng về tiền bạc trong chuyện làm ăn. Do trước đó có một thời gian mở hiệu cầm đồ và “cộng tác” với anh H nên Hậu rất cay cú và tìm cách dằn mặt anh H để lấy lại danh dự. Khoảng 1h30 ngày 17-9, Hậu mang theo 1 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải đi xe máy đến ngôi nhà mới xây của anh H ở xã Xuân Phương. Quan sát thấy hàng xóm xung quanh nhà anh H đã tắt đèn đi ngủ, đối tượng rút súng bắn 2 phát vào cửa chính ngôi nhà của anh này rồi lên xe máy về nhà mình ngủ.



Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Đình Hậu, trinh sát Đội CSHS - CAH Từ Liêm thu giữ thêm 1 khẩu súng săn 2 nòng. Bước đầu, Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hậu.

Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)