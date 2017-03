Nổ súng dằn mặt kẻ lượn xe trước mặt

Công an huyện Từ Liêm đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ nổ súng do va chạm giao thông xảy ra đêm 28/7.

Khoảng 23h15' ngày 28/7, các anh Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Tiến, cùng trú tại Thụy Phương, Từ Liêm đi chơi về đến đường làng thôn Đông Ngạc, Từ Liêm gặp hai thanh niên đi xe máy Yamaha không biển kiểm soát.

Anh Tiến điều khiển xe máy đánh võng trước mũi xe của 2 thanh niên này nên đã xảy ra va chạm, xô xát. Một trong 2 thanh niên đi xe máy Yamaha rút súng bắn 3 phát, sau đó bỏ đi. Không có thương tích trong vụ nổ súng trên.