Nổ súng giết người trong đêm

Theo Ái Châu (TNO)



Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 23.3, anh Nguyễn Văn Tiến (tức Tiến “bích”, 25 tuổi, ngụ tại P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa) và một nhóm bạn đang trên đường từ phố Lê Hữu Lập, TP.Thanh Hóa về khu vực xã Đông Hương, khi đến khu vực trước cổng Sở Tài chính, đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa thì phát hiện có một nhóm thanh niên đi trên một ô tô và 3 xe máy đuổi theo. Thấy bất thường, nhóm của anh Tiến liền đi vào nhà một người thân gần đó. Ngay lập tức nhóm thanh niên đuổi theo đã xông vào đánh nhóm của anh Tiến.Nghiêm trọng hơn, một đối tượng trong nhóm côn đồ trên đã rút súng bắn liên tiếp 2 phát, trong đó có một phát đạn trúng vào bụng anh Tiến, khiến anh này gục ngay tại chỗ. Một người bạn của anh Tiến cũng bị nhóm côn đồ dùng búa đập vào đầu gây chấn thương. Gây án xong, nhóm côn đồ trên nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Thanh Hóa có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời cùng với người dân đưa anh Tiến đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện các bác sĩ đã phẫu thuật, gắp một đầu đạn trong bụng anh Tiến. Đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ hung hãn và trực tiếp nổ súng bắn anh Tiến được công an xác định là Lê Quang Cường.Được biết, Cường là một đối tượng giang hồ cộm cán từng lộng hành trên địa bàn TP.Thanh Hóa từ nhiều năm nay, có 5 tiền án. Trước khi gây án vào đêm 23.3, Cường đang bị khởi tố (nhưng không bị bắt) về tội “đe dọa giết người” khi gí súng vào đầu một chiến sĩ Công an TP.Thanh Hóa trước đó.