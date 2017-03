Nổ súng khống chế kẻ đánh vợ, chém công an

Trước đó, chiều 11-9, Hoàng và vợ là chị Trần Thị Thùy Trang xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bị chồng đánh, chị Trang gọi điện thoại cầu cứu công an xã can thiệp. Nhận được tin báo, Công an xã Long Thọ đã có mặt khuyên can và mời Hoàng về trụ sở làm việc nhưng bất thành.

Thấy Hoàng tiếp tục dùng gậy gỗ đuổi đánh vợ buộc công an phải bắn chỉ thiên cảnh cáo, xịt hơi cay để can thiệp. Hoàng chạy vào nhà lấy dao chém vào tay trái ông Nguyễn Minh Trí, công an viên xã Long Thọ. Trước tình huống này, công an buộc phải dùng súng công cụ hỗ trợ bắn vào người Hoàng để khống chế.

TIẾN DŨNG