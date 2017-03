Nổ súng khống chế nhóm cướp giật của người nước ngoài

Một đối tượng cướp giật tại trung tâm thành phố bị bắt “nóng”



Chiều 18/12, trên đường tuần tra, các trinh sát hình sự công an quận 1 phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy với nhiều biểu hiện khả nghi. Đến đường Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1), bất ngờ, tên cầm lái áp sát để đối tượng ngồi sau rướn người giật phăng chiếc giỏ xách của 3 du khách người nước ngoài đang đi dạo trên phố.Ngay lập tức, lực lượng chức năng tăng ga đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, bọn chúng tỏ ra khá hung hăng và không chịu đầu hàng.Trước tình huống này, các trinh sát hình sự đặc nhiệm buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để thị uy và khống chế bọn cướp.Tại cơ quan công an, hai tên cướp giật khai tên là Nguyễn Phước Lý (30 tuổi) và Võ Thanh Tòng (34 tuổi, cả hai đều ngụ quận 7).Tang vật thu giữ là 1 giỏ xách bên trong có 1 máy ảnh, 2 hộ chiếu và 1,5 triệu đồng.Trước đó, vào ngày 16/12, trong lúc đang dùng điện thoại iPhone chụp hình cho bạn, chị Kim Seonal (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã bị một thanh niên chạy xe máy chiều ngược lại giật phăng chiếc điện thoại. May mắn, khi vụ cướp xảy ra nhiều người đi đường phát hiện nên tổ chức truy đuổi bắt gọn tên tội phạm giao công xử lý.Bước đầu danh tính của tên giật đồ được xác định là Nguyễn Chí Hùng (21 tuổi, ngụ Phú Nhuận). Hùng khai, do thiếu tiền ăn xài nên nghĩ đến việc đi cướp, “con mồi” mà đối tượng này nhắm tới là các du khách nước ngoài đi dạo chơi trên phố hoặc các khu công viên. Dư luận vừa qua vẫn chưa hết bất bình trước vụ hai du khách người Trung Quốc bị kẻ gian lấy mất hết tài sản, dẫn đến việc họ phải bán các bức ảnh đã chụp trước đó để “sống qua ngày”. Đó là trường hợp của Yan Kit Kay và bạn gái Ka Kel Doris (cùng 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).Được biết, chiều 13/12, trong lúc anh Kay cùng bạn gái đang đi bộ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh) thì bị một thanh niên ép sát giật túi xách, trong đó có hộ chiếu, tiền mặt, thẻ ngân hàng và một số vật dụng giá trị khác. Sau khi thông tin về hoàn cảnh của hai nạn nhân này muốn xin lại giấy tờ để về nước thì có một người dân nhặt được số giấy tờ này tại khu vực cầu Đỏ (quận Bình Thạnh) đã mang đến công an trình báo để trả lại cho khổ chủ.Theo thống kê của Công an thành phố về tình hình trấn áp các loại tội phạm trong một tháng vừa qua, lực lượng Công an TPHCM đã phá 60 băng nhóm tội phạm, bắt hàng trăm đối tượng. Cụ thể, công an đã khám phá 79 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 117 đối tượng, thu giữ 137,991 gram heroin, 572,2849 gram ma túy tổng hợp, 6,5504 gram cần sa. Ít nhất 67 vụ án, với 86 bị can đã bị cơ quan CSĐT khởi tố.Riêng về các vụ cướp giật tài sản mà nạn nhân là người nước ngoài thì đang có dấu hiệu gia tăng. Trong năm 2011 đã xảy ra 56 vụ (tăng 21 vụ so với năm 2010), trong đó khu vực trung tâm TP chiếm 75% số vụ, địa bàn quận 1 chiếm 60,71% số vụ. Về thủ đoạn, đa số các đối tượng lợi dụng du khách đi dạo, tham quan hoặc lợi dụng lúc nạn nhân băng qua đường rồi nhanh chóng áp sát để cướp giật tài sản.Từ những vụ cướp giật trên cho thấy, giữa các cơ quan ban ngành vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ để đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Nhất là trong trường hợp xảy ra cướp giật thì hầu hết các nạn nhân là người nước ngoài chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, việc không khai báo hoặc khai báo không đúng địa điểm cũng khiến việc giải quyết gặp nhiều khó khăn.Theo Thế Phong (Dân trí)