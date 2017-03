Nổ súng khống chế nhóm trộm máy tính

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 19/11, Công an phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội phát hiện 6 thanh niên đang khuân máy tính và nhiều đồ đạc từ dưới đường lên một taxi. Nghi ngờ đây là nhóm ăn trộm, công an lập tức áp sát, chiếc ôtô vội phóng vụt đi.Sau khoảng một cây số truy đuổi, xe taxi bị tổ công tác chặn đầu.



Nhóm thanh niên lao ra ngoài, xông ra hành hung các cảnh sát hòng chạy thoát. Một cán bộ làm nhiệm vụ phải rút súng bắn cảnh cáo. Tài xế taxi và 3 côn đồ bị khống chế, bắt giữ. Ba tên còn lại chạy thoát.Cảnh sát làm rõ nhóm trộm 6 thành viên do kẻ có tên Thuận (ở huyện Thanh Oai, đang bỏ trốn) cầm đầu.



Những kẻ bị bắt khai thấy trường THPT Phú Lương chỉ có một bảo vệ ở ngoài cổng nên bàn nhau đột nhập. Chúng phá chấn song cửa sổ phòng làm việc của hiệu phó lấy đi 2 bộ máy tính, 2 máy tích điện, 19 con chíp... rồi thuê taxi chở đồ đi tiêu thụ.Công an quận Hà Đông ước tính giá trị tang vật khoảng 30 triệu đồng.





Theo Nam Anh (VNE)