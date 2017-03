Nổ súng náo loạn ngã ba sông Bạch Hạc

Nổ súng kinh hoàng ở ngã ba sông

Bà Dương Thị Thiết, ở tổ 22 xóm Mộ Thượng, phường Bạch Hạc dường như chưa hết bàng hoàng khi kể cho chúng tôi nghe vụ xả súng vào trụ sở công ty Thượng Phong mà bà được chứng kiến. “Khoảng 8h sáng ngày 26/2, tôi mang chiếu ra bờ sông để giặt, chưa kịp giặt thì thấy có mấy chiếc thuyền máy chở nhiều người đàn ông với vẻ dáng vẻ hung tợn tiến đến xả súng loạn xạ vào nhà nổi là trụ sở của công ty TNHH cứu hộ Thượng Phong. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trên, tôi chỉ biết chạy thẳng về nhà để điện thoại báo công an phường”.

Hiện trường nơi vụ nổ súng xảy ra (Ảnh: Quốc Đô)

Ông Vũ Đình Nguyên, trú tại phường Bạch Hạch TP Việt Trì cho biết, sáng hôm xẩy ra việc nổ súng kinh hoàng trên ngã ba sông Bạch Hạc, ông là người chứng kiến toàn bộ sự việc, từ khi nhóm đàn ông rút súng tấn công cho đến khi họ rời khỏi hiện trường.

Ông Nguyên khẳng định, đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ từ phía những chiếc thuyền, nơi nhóm người đàn ông đi trên thuyền. Sau khi tìm chỗ nấp, ông chứng kiến nhóm người đi thuyền dùng súng nhằm thẳng về phía văn phòng trụ sở của công ty TNHH cứu hộ Thượng Phong xả đạn.

Tranh chấp địa bàn?

Chưa hết lo sợ vì sự việc mới xảy ra, ông Vũ Tiến Đạt - Giám đốc công ty TNHH cứu hộ Thượng Phong (trụ sở tại tổ 22 phường Bạch Hạc, TP Việt Trì), cho biết, Công ty của ông được UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan cấp phép hoạt động trên lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền trên địa bàn thành phố Việt Trì có độ dài 13 km từ Dữu Lâu (Việt Trì) đến hết làng Châu Hạ.



Ông Vũ Tiến Đạt - Giám đốc công ty Thượng Phong trình bày với phóng viên (Ảnh: Quốc Đô)



Nói về sự việc xảy ra vào sáng 26/2, ông Đạt cho rằng không chỉ hàng chục đối tượng đi thuyền có trang bị vũ khí như giáo mác và dùng súng nã đạn vào trụ sở công ty ông mà còn có rất nhiều người khác trên bộ hỗ trợ cho nhóm dưới sông. “Ngay sau khi nhóm người đi trên thuyền bủa vây, nã đạn vào trụ sở văn phòng công ty, có thêm khoảng 10 người đi trên bộ cũng tham gia tấn công”, ông Đạt cho biết.

Anh Nguyễn Văn Phú, công nhân của công ty Thượng Phong kể, các đối tượng đi trên 3 chiếc thuyền đã áp sát và chĩa thẳng súng vào nhà nổi (trụ sở công ty Thượng Phong) bắn liên tiếp hơn 10 phát súng. Bất ngờ bị tấn công, toán công nhân bỏ chạy toán loạn tìm chỗ ẩn náu.

Những nhân chứng đã cung cấp nhiều vỏ đạn mà họ đã thu thập được sau vụ nổ súng kinh hoàng. Ngoài ra, họ cũng khẳng định những đối tượng tham gia tấn công đi trên những chiếc thuyền có biển và cờ hiệu của một công ty kinh doanh cùng lĩnh vực với Thượng Phong từ tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, phía công ty này và công ty Thượng Phong trước đây đã từng có những tranh chấp, tranh giành lãnh địa và đối đầu nhau trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn trên khu vực ngã ba sông Bạch Hạc. UBND tỉnh Phú Thọ đã phải có công văn chỉ đạo, giao công an tỉnh phối hợp với các ban ngành kiểm tra. Khi mọi việc chưa được giải quyết thấu đáo thì xẩy ra sự việc nổ súng ngày 26/2 vừa qua.

Trao đối với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Vân - Phó trưởng công an TP Việt Trì cho biết, công an TP Việt Trì đã báo cáo sự việc lên công an tỉnh Phú Thọ. “Chúng tôi đã cho cán bộ điều tra cùng phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy xuống hiện trường để điều tra. Sự việc hiện nay vẫn đang trong quá trình điều tra và thu thập chứng cứ nên chưa thể có được kết luận chính thức” - ông Vân cho biết.