Nổ súng ngăn tẩu tán hàng lậu

Số hàng lậu bị phát hiện.

Chiều ngày 6/2, trong lúc tuần tra, Công an Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã phát hiện xe khách có dấu hiệu khả nghi nên ra lệnh dừng xe trên quốc lộ 91 thuộc địa phận phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt.

Khám xét trên ôtô, cơ quan chức năng phát hiện xe vận chuyển nhiều thuốc lá lậu, hàng trăm mũ bảo hiểm, rượu ngọai…. Trên xe có 2 hành khách bó hàng chục cây thuốc lá vào người để vận chuyển về Cần Thơ tiêu thụ.

Trên đường áp giải xe về xử lý, một số tay vận chuyển hàng lậu đã liều lĩnh, quăng hàng ra cửa xe để tẩu tán gây hỗn lọan. Lực lượng chức năng buộc phải nổ súng cảnh cáo và nhờ thêm lực lượng cảnh sát 113 chi viện để áp giải xe về quận xử lý.

Tại cơ quan công an, tài xế xe Huỳnh Hữu Thọ (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) khai, số hàng này vận chuyển từ An Giang về Cần Thơ tiêu thụ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trị giá hàng hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/1 xe khách do tài xế Lâm Phền Trẽ điều khiển cũng bị Công an quận Ninh Kiều bắt giữ khi trên đường vận chuyển hàng nghìn gói thuốc lá, mũ bảo hiểm và mỹ phẩm lậu từ thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang về Cần Thơ. Khi bị phát hiện, Trẻ đã lái xe bỏ chạy khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Cảnh sát đã truy đuổi, nổ sung, Trẻ mới chịu dừng lại.

Theo Quang Minh – Thanh Tịnh (VNE)