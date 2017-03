Nổ súng, rượt đuổi 2 tên nghiện trộm xe

Đối tượng Tiến

Trước đó, chiều 8/12, tổ trinh sát đặc nhiệm công an quận 2 do thiếu tá Lê Trường Giang làm tổ trưởng trên đường tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng trên điều khiển xe máy BKS 61H4-0979 rảo qua nhiều tuyến đường với biểu hiện đầy nghi vấn.

Tài tại công an phường Phước Long B.

Các trinh sát lập tức bám theo 2 đối tượng này suốt hơn 20km. Khi đến trước công ty địa ốc tại số 257 đường Đỗ Xuân Hợp phường Phước Long B, quận 9 thì đối tượng ngồi sau nhảy xuống dùng đoản bẻ khoá xe máy BS 53X2-5813 của 1 phụ nữ dựng trước nhà.

Dưới yên xe máy của đối tượng Tiến có tàng trữ 1 gói heroin.

Ngay lập tức các chiến sỹ công an vây ráp chặn bắt 2 đối tượng nhưng chúng ngoan cố rồ ga bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi diễn ra trên đường phố hàng km, cuối cùng các trinh sát bắn 2 phát súng chỉ thiên và tóm gọn cả 2.



Tại công an phường, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tiến cho biết cả 2 nghiện nặng ma tuý và bên dưới yên xe của Tiến có chứa 1 gói heroin. Riêng Tài cũng thừa nhận hiện đã mắc bệnh AIDS.



Hiện công an quận 9 đang hoàn tất hồ sơ truy tố 2 đối tượng này.

