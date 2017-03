Nổ súng tại quán karaoke, 2 người bị thương

Hiện trường vụ nổ súng trong đêm.

Vào khoảng 19h45 ngày 23-12, một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đang ăn uống mừng ngày Giáng sinh tại quán cà phê - karaoke Đức Lộc, xóm 12, xã Nghi Đức, TP Vinh (Nghệ An). Lúc này bất ngờ xuất hiện 2 nam thanh niên đến quán. Một nam thanh niên lạ mặt gọi anh Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, ngụ tại xã Nghi Đức, TP Vinh) ra bên ngoài nói chuyện. Khi anh Thành đến gần 2 nam thanh niên này thì bất ngờ một người rút súng ra bắn 3 phát liên tục vào người anh Thành làm anh Thành gục xuống tại chỗ.

Nghe tiếng súng nổ, nhóm bạn của anh Thành đang ngồi ăn uống nhảy tới để can ngăn. Hai nam thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường thì bị nhóm bạn anh Thành vây đánh.

Anh Thành đang được cấp cứu tại BVĐK Nghệ An.

Nghi can nổ súng là Trần Văn Minh (32 tuổi, ngụ tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị đánh trọng thương, nằm bất tỉnh tại chỗ. Riêng nghi can Trần Văn Đức bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Ngay sau đó, cả anh Thành và Minh bị thương nhanh chóng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an xã Nghi Đức, công an TP Vinh và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhiều vệt máu in trên nền gạch trong quán cà phê - karaoke Đức Lộc. Cơ quan điều tra cũng thu được một số đầu đạn gần hiện trường vụ nổ súng.

Hai nghi can nổ súng Trần Văn Minh và Trần Văn Đức là anh em ruột.

Đến 22h30 tối 23/12, hai người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và chờ các bác sĩ phẫu thuật.

Các bác sĩ khoa cấp cứu và khoa Ngoại tiêu hoá cho biết, anh Thành bị 3 vết thương do vết đạn bắn trong đó có 2 vết ở cánh tay trái, 1 vết ở vùng bụng; đối tượng Trần Văn Minh bị đa chấn thương, chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh điều tra, làm rõ.

