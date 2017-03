Nổ súng tại trụ sở UBND TP Thái Bình, 4 cán bộ trọng thương

Chiều ngày 11-9, tại trụ sở UBND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã xảy ra 1 vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 cán bộ Đội Giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình trọng thương.

Cổng UBND TP Thái Bình sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV





Theo Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, vào khoảng 14 giờ chiều 11-9, một thanh niên bất ngờ xuất hiện tại phòng làm việc của Đội Giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình (nằm trong trụ sở UBND TP Thái Bình) tại 71 phố Trần Phú, TP Thái Bình và nổ súng làm 4 người bị thương. Ngay sau khi ra tay hành sự một cách manh động, gã thanh niên nhanh chóng rút khỏi hiện trường.



Các nạn nhân vụ nổ sung nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đồng thời, lực lượng bảo vệ thuộc UBND TP Thái Bình và công an địa phương đã phong toả hiện trường vụ việc để tiến hành điều tra.



4 người bị thương được xác định là: Ông Vũ Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; các ông Bùi Đức Xuân, Vũ Công Cương và Nguyễn Thanh Dương là nhân viên Trung tâm. Trong đó, ông Dũng và ông Dương bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), 2 người còn lại hiện cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Thái Bình.



Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội, Công an TP Thái Bình và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tập trung lực lượng, có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ gây án.



Theo Đại tá Trần Xuân Tuyết, chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã làm rõ được nghi phạm đã nổ súng và triển khai lực lượng truy bắt hung thủ. Quá trình khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an cũng xác định thủ phạm đã sử dụng vũ khí súng bắn đạn hoa cải.



Ông Tuyết cho biết thêm cách đây khoảng 1 tháng, Đội giải phóng mặt bằng có tiến hành giải quyết đền bù cho một số trường hợp, trong đó có trường hợp của nghi phạm này nhưng gia đình không đồng tình với quan điểm giải quyết của cơ quan chức năng. Vào thời điểm đó, nghi phạm này đi làm tại TP Hồ Chí Minh và mới trở về nhà được khoảng 1 tuần.



Hiện lực lượng phá án đang tập trung cao để truy bắt nghi phạm gây án





Theo Tr.Đức (NLĐO)