Nổ súng triệt phá đường dây trộm xe máy liên tỉnh

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Phạm Viết Kỳ (25 tuổi, trú xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 11-2, Cơ quan công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Ưng (26 tuổi, trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) về tội trộm cắp tài sản.

Từ tháng 9-2009 đến tháng 1-2010, Ưng cầm đầu đường dây trộm xe máy liên tỉnh trên đường mòn Hồ Chí Minh, gây khiếp sợ cho người dân đi qua đoạn đường mòn qua Hà Tĩnh) và Nghệ An.

Bị can Trần Văn Ưng

Bị can Phạm Viết Kỳ. Ảnh: Công an huyện Thanh Chương cung cấp

Tính đến ngày bị bắt, Ưng cùng bốn đối tượng khác đã trộm được 15 xe máy loại đắt tiền. Sau khi trộm được xe, Ưng cùng bốn đối tượng đục lại số khung, số máy đưa Kỳ tiêu thụ.

Ưng từng có tiền án tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thời gian qua, Ưng cùng các đối tượng ẩn nấp trong trang trại rộng 50 ha thuộc rừng Thanh Hà và gây án. Công an huyện phải chia thành hai tổ lội suối, băng rừng mật phục và nổ súng mới khống chế, bắt được Ưng. Hai đối tượng khác bỏ trốn, Công an huyện Thanh Chương đang phát lệnh truy nã.

Trong đường dây nhóm 5 tên trộm xe máy trên, có Nguyễn Đình Huy (23 tuổi, trú xã Thanh Hà) sau khi cùng Ưng trộm được hai xe máy, Huy lên trộm xe máy tại huyện Nghĩa Đàn. Cuối 2009, Huy bị TAND huyện Nghĩa Đàn phạt 9 tháng tù về tội trộm xe máy. Công an huyện Thanh Chương cũng đã khởi tố Huy về tội trộm tài sản.

ĐẮC LAM