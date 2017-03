Nổ súng trong tiệc Noel, hai người bị thương

(PL)- Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45)- Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ nổ súng trong đêm 23-12 khiến một người bị trúng ba phát đạn và nghi can nổ súng bị đánh trọng thương.



Quán bar nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Hải Vũ/NLĐO Theo điều tra ban đầu, đêm 23-12, Nguyễn Văn Thành cùng nhóm bạn đến quán karaoke Đức Lộc (xã Nghi Đức, TP Vinh) để tổ chức tiệc Noel. Khi nhóm của Thành đang ăn uống thì có hai thanh niên bước vào yêu cầu Thành ra ngoài nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện, hai bên cãi nhau thì một thanh niên rút súng ra bắn ba phát vào người Thành khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nhóm bạn của Thành nghe tiếng súng nổ liền chạy ra thì hai “sát thủ” bỏ chạy. Nhóm Thành đuổi theo bắt được Trần Văn Minh (nghi can nổ súng) và đánh Minh trọng thương. Đối tượng đi cùng Minh là Trần Văn Đức (em ruột của Minh) chạy thoát. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Vinh, cảnh sát 113, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ nổ súng. Thành và Minh được chuyển đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Được biết trước đó anh em Đức và Thành có mâu thuẫn trong chuyện cầm đồ, tiền bạc. Đ.LAM