Nổ súng trong tiệm cắt tóc

Ngày 29/11, công an quận 12 đang làm rõ vụ nổ súng tại tại tiệm cắt tóc nằm tại khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 do chị L.K.H (26 tuổi làm chủ).



Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 26/11, Hoàng Văn Bốn (29 tuổi, ngụ quận 12) đến tiệm tóc tại địa chỉ trên để tìm ví cho một người quen đến làm tóc bỏ quên. Tìm không thấy nên giữa Bốn và chị H. xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Ngay lập tức thanh niên này móc khẩu súng ra uy hiếp chị H. rồi bắn một phát chỉ thiên.



Vào cuộc điều tra, công an quận 12 đã tạm giữ tên Bốn, thu giữ khẩu súng ngắn ERG88 (mẫu giống súng K59), 1 vỏ đạn đã qua sử dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, cảnh sát phát hiện và thu giữ thêm 3 áo, 4 quần dài loại trang phục An ninh nhân dân, 2 thắt lưng Công an nhân dân, 1 áo quân đội.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.





Theo T.P (DT)