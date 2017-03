Nổ súng truy bắt xe vận chuyển gỗ lậu

Trước đó, khoảng 4h sáng 5-5, lực lượng kiểm lâm huyện Tuy An tổ chức chốt chặn, phát hiện xe 78K-1828 nghi vận chuyển gỗ lậu đang đổ đèo Quán Cau trên quốc lộ 1A (thuộc Xã An Hiệp, huyện Tuy An) và ra hiệu lệnh yêu dừng xe để kiểm tra.



Lái xe đã không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, đến địa phận xã An Ninh Tây (Huyện Tuy An) tiếp tục rẽ vào đường liên thôn hòng tẩu thoát. Đến khu vực cầu Lò Gốm (huyện Tuy An), kiểm lâm đã nổ 3 phát súng chỉ thiên liên tiếp để khống chế, nhưng lái xe tiếp tục ngoan cố bỏ chạy.



Sau đó, lực lượng buộc phải bắn thủng 2 lốp sau bằng 4 phát đạn kế tiếp, chấm dứt truy đuổi ngoạn mục và nguy hiểm. Bước đường cùng, tài xế và hai người khác bỏ xe chạy bạt trong đêm tối.



Trong tháng 8-2011, cũng trên quốc lộ 1A, Hạt kiểm lâm huyện Tuy An đã nổ súng khống chế hai xe ô tô vận chuyển gỗ lậu.



