Nổ súng vào công an, cướp lại ma túy

VKSND tỉnh Nghệ An vừa có cáo trạng truy tố Thò Nỏ Tủa (26 tuổi, trú bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Nớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) ba tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy.



Thò Nỏ Tủa.

Theo hồ sơ, Tủa cùng ba đồng phạm Lương Văn Bình (trú huyện Quế Phong, Nghệ An), Thò Chông Pó và Thò Hua Lỳ (quốc tịch Lào) lập đường dây đưa ma túy từ Lào vào Nghệ An.



Trưa 16-9-2016, Tủa mang súng AK cùng nhóm đàn em mang ba lô chứa 10 cặp heroin và 10 gói hồng phiến (trị giá hơn 2 tỉ đồng) đi bộ cắt rừng qua biên giới vào huyện Quế Phong (Nghệ An) để "giao hàng" thì lọt vào ổ phục kích của chuyên án do Công an huyện Quế Phong thành lập.

Khi Trung úy Lê Văn Tuấn (cán bộ Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong) thu giữ chiếc ba lô và bắt giữ nhóm người này thì bất ngờ Tủa chĩa súng AK vào người anh Tuấn rồi siết cò.

Mặc dù trúng đạn nhưng anh Tuấn vẫn cố gắng bắt giữ được Lỳ. Còn Tủa cướp chiếc ba lô đựng ma túy và ôm súng trốn thoát vào khu rừng nước Lào. Ban chuyên án cũng đã bắt gọn Bình và Pó.

May mắn là anh Tuấn được đồng đội cứu kịp.

Sau đó tòa xử ba đồng phạm, riêng Tủa trốn thoát.

Cuối tháng 7-2017, sau hơn một năm sống chui nhủi trong rừng, Tủa bị bắt giữ.

Tủa khai trên đường chạy về Lào trốn, Tủa giấu súng cùng ba lô đựng ma túy vào bụi cây ven suối. Sau đó Tủa gọi điện thoại cho một người Lào đến lấy về cất giữ. Thời gian tiếp theo Tủa trốn trong nhà rẫy của cha vợ nhưng chưa yên tâm nên lang thang trong rừng, sống chui nhủi và không ngờ bị bắt giữ.